Romano: “Il Tottenham prende Gedson Fernandes”. Eriksen verso l’Inter?

Romano ha fatto il punto della situazione sul mercato del Tottenham sul suo profilo “Instagram”, con evidenti ricadute sull’Inter. Gli Spurs sono pronti a chiudere per Gedson Fernandes, investendo molte risorse sul talento del Benfica. Di seguito le ultime novità e le prospettive su Eriksen



EFFETTO DOMINO? – Fabrizio Romano si è espresso con decisione sul futuro di Gedson Fernandes in Inghilterra: «Il Tottenham pronto a far firmare Gedson. E’ pronto a completare l’accordo totale con il Benfica: prestito più opzione di acquisto nel giugno 2021 per €50/60 milioni. Ultimi dettagli per finalizzare l’affare. Il West Ham non è mai stato in gara». Impossibile non pensare a un collegamento con Christian Eriksen e l’Inter: vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.