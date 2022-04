Inter contenta della gestione Inzaghi, mancato rinnovo solo in un caso – CdS

Inzaghi sente la fiducia del club e crede ancora nella lotta scudetto (vedi articolo). Panchina a rischio? Tutt’altro! Secondo il Corriere dello Sport, il presidente Steven Zhang manterrà la promessa fatta.

CONTINUARE INSIEME – Inzaghi ha il pieno appoggio del presidente Steven Zhang e di tutto l’ambiente nerazzurro per questo finale di stagione. In Viale della Liberazione sanno che, se negli ultimi due mesi c’è stata una frenata preoccupante, nella prima parte di stagione la squadra è andata anche ben oltre qualsiasi previsione, considerando le importanti cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, senza contare anche l’addio di Antonio Conte e l’imprevisto Christian Eriksen. Ecco perché Steven Zhang, terrà fede alla parola data ovvero rinnoverà il contratto del tecnico di Piacenza a fine stagione. Solo se i nerazzurri non si qualificheranno per la prossima Champions, potrebbero esserci ripensamenti per il contraccolpo economico che il club avrebbe. Ma questa è un’eventualità che il presidente non prende in considerazione. Lo ha ribadito a Inzaghi nell’incontro della scorsa settimana.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

