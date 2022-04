Pinamonti, contro la Fiorentina arriva un traguardo importante in Serie A

L’Inter questa sera affronta la Juventus di Allegri in un match importante per il proseguo della stagione. I nerazzurri vogliono tenere aperto il sogno scudetto per bissare il successo dello scorso anno. Andrea Pinamonti, vincitore con l’Inter nella stagione scorsa, oggi raggiunge un traguardo importante.

TRAGUARDO – L’Inter questa sera deve vincere assolutamente contro la Juventus all’Allianz Stadium. Intanto, Andrea Pinamonti, giocatore dei nerazzurri in prestito all’Empoli, oggi è pronto a raggiungere un traguardo molto importante nella sua carriera. Il numero 99 dell’Empoli va verso la titolarità oggi contro la Fiorentina e Pinamonti, con questa presenza, taglierà il traguardo delle 100 partite in Serie A ad appena 22 anni. Insomma, un bel traguardo. L’Inter lo riporterà a casa oppure lo userà come pedina di scambio?