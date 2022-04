Inzaghi sente la fiducia dell’Inter. Colloquio con la squadra: una sensazione – CdS

Inzaghi non perde fiducia e soprattutto l’entusiasmo, anzi. Secondo quanto riportato dal collega Andrea Ramazzotti dal Corriere dello Sport, tutta l’Inter è con lui. Adesso c’è da riaccendere il fuoco dentro i giocatori.

MOTIVATO – Inzaghi non molla e rilancia. Le critiche dell’ultimo periodo non lo infastidiscono e non gli hanno tolto di certo ‘entusiasmo, anzi. Secondo il quotidiano romano, il tecnico nerazzurro è più motivato che mai, e negli ultimi due giorni ha parlato tanto con la squadra. Ha avuto come la sensazione che serva poco per riaccendere il fuoco dentro i giocatori. A supporto di questa tesi, la vicinanza del club fa la differenza. Ieri alla Pinetina, difatti, c’erano Beppe Marotta, Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. Oggi a Torino arriverà anche il presidente Steven Zhang, che intanto ha prolungato di molto la sua permanenza in Italia: pieno appoggio al gruppo squadre e al suo allenatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.