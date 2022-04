Irrati arbitro di Juventus-Inter: oltre ai precedenti fu il VAR con Calvarese

Irrati sarà l’arbitro di Juventus-Inter, partita della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pistoia, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Allianz Stadium.



I PRECEDENTI – Juventus-Inter sarà la diciottesima partita per Massimiliano Irrati come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto nella prima gara ufficiale della stagione 2013-2014, il terzo turno preliminare di Coppa Italia contro il Cittadella, formazione di Serie B. È, in aggiunta, il debutto per Walter Mazzarri come allenatore e per Mauro Icardi da nerazzurro: il 18 agosto 2013 al Meazza finisce 4-0, con la gara resa facile anche per l’espulsione di Simone Pecorini (un ex Primavera) in occasione del rigore che ha sbloccato il risultato. In tutto sono dieci le vittorie, con due pareggi e cinque sconfitte incluso l’unico precedente stagionale, 3-1 per la Lazio il 16 ottobre.

AL MONITOR – Irrati è già stato arbitro in Juventus-Inter, 1-0 il 7 dicembre 2018 con una prestazione senza sbavature. C’è però un ulteriore precedente, molto più recente e “nefasto”. Il 15 maggio 2021 era al VAR nella penultima giornata di Serie A, quando i bianconeri vinsero 3-2 sulla squadra già campione in maniera contestatissima. Dopo una serie di decisioni più che discutibili da parte di Gianpaolo Calvarese, alla sua ultima disastrosa direzione di gara in carriera, Irrati non aveva richiamato al monitor l’arbitro di Teramo sul rigore del definitivo vantaggio della Juventus. Questo nonostante il fallo fosse al contrario, con un calcio di Juan Guillermo Cuadrado a Ivan Perisic considerato irregolarità di quest’ultimo. Un abbaglio clamoroso, del quale ha pagato soprattutto il Napoli che si è visto scippato della qualificazione in Champions League. E che aumenta la serie di orrori arbitrali nella storia degli Juventus-Inter a Torino (seppur ininfluente per i nerazzurri…).