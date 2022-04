Inzaghi recupera (e convoca) de Vrij, ma lascia a casa un altro difensore – TS

Inzaghi è pronto per tornare a sfidare la Juventus e lui come la squadra è stato accompagnato verso la trasferta di Torino dai cinquecento tifosi presenti alla Pinetina. Tra questi anche Stefan de Vrij, mentre è rimasto a casa un altro difensore.

UNO A CASA – Inzaghi in vista di Juventus-Inter può sorridere, perché difatti dopo il recupero di Marcelo Brozovic, il tecnico nerazzurro ha recuperato anche Stefan de Vrij, che sarà dunque della partita. L’olandese ieri ha svolto l’allenamento in gruppo con i compagni stupendo un po’ tutti i dirigenti presenti, ed è stato convocato. De Vrij, dunque, rientra di diritto dei ballottaggi per una maglia da titolare contro i bianconeri. Un altro difensore, invece, è rimasto a casa: Aleksandar Kolarov, ormai fuori dai pani dell’Inter, al termine della stagione il suo sarà praticamente un addio certo.

