Griezmann per Lautaro Martinez? Il Barcellona interpreta la “richiesta” Inter

Griezmann per Lautaro Martinez è la risposta che l’Inter avrebbe inviato al Barcellona (vedi articolo). Il quotidiano catalano Sport apre per l’ennesima volta con la presunta trattativa per il numero 10 nerazzurro, dando l’interpretazione dei blaugrana all’ipotesi.

LA PROPOSTA – In Spagna continuano a spingere e anche oggi arrivano novità. Questa la prima pagina del quotidiano catalano Sport, che sarà in edicola domani mattina: “L’Inter contrattacca, Antoine Griezmann per Lautaro Martinez. Il club italiano ha chiesto l’attaccante francese in uno scambio per permettere il trasferimento di Lautaro. Il Barcellona prende la richiesta dell’Inter come un tentativo per rinforzare la sua posizione nelle trattative”.