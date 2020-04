Sileri (viceministro Salute): “Serie A? Stadi aperti inverosimile, purtroppo”

Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto in collegamento con “Fuori dal coro” su Rete 4. A domanda sulla possibile ripresa della Serie A è apparso piuttosto pessimista: non come Rezza ieri (vedi articolo), ma soprattutto sulle porte aperte negli stadi.



STADI OFF-LIMITS – Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, conosce suo malgrado il Coronavirus essendo stato positivo. Queste le sue spiegazioni sulla tanto attesa “fase 2” a partire dal 4 maggio: «Per programmare una riapertura, quindi per iniziare con una fase di ripresa, sarà necessario valutare anche quelle che sono le possibilità sanitarie e locali. Per ripartire sarà necessario avere una garanzia su tamponi o esami sierologici e la presenza di medici, che possano controllare i lavoratori. La Serie A riprende? Io credo che, purtroppo, un campionato di calcio in questo momento, con gli stadi aperti e l’epidemia in corso, sia inverosimile».