Lautaro Martinez-Barcellona? Inter, scambio alla pari con Griezmann – GdS

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’Inter sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona in cambio dell’arrivo di Antoine Griezmann, prelevato una stagione fa dall’Atletico Madrid per circa 120 milioni di euro. Nessuna delle altre contropartite offerte ai nerazzurri sembra intrigare

EQUILIBRI – Più che paura di cambiare, l’Inter ha timore di lasciar andare il suo fenomeno. Un attaccante come Lautaro Martinez, di raccordo e di arrembaggio, è merce rarissima nel calcio moderno. La carta d’identità (22 anni) e le prospettive di rendimento impongono un freno immediato alla cessione. Ma il Barcellona preme, il ragazzo sembra tentato e i blaugrana (nonostante i clamorosi problemi societari) hanno le carte giuste per stuzzicare l’Inter.

VALUTAZIONI – Nessuna delle contropartite offerte finora sembra convincere Giuseppe Marotta, che avrebbe inizialmente chiesto moneta sonante. Ma se c’è un nome in grado di far schizzare i nerazzurri dalla sedia, è quello di Antoine Griezmann. Se n’era parlato anche agli albori dell’affaire Lautaro, poiché se dovesse arrivare il ‘Toro’ uno (tra il biondino e Luis Suarez) sarebbe di troppo. Di contro, c’è un investimento importante (circa 120 milioni di euro per strapparlo all’Atletico Madrid) fatto non più tardi di nove mesi fa. Ma sul piatto della bilancia, nelle mire del Barcellona, “Le petit diable” è decisamente sacrificabile per lastricare l’arrivo di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è più giovane (22 anni contro 29) e ha fatto intravedere margini di crescita potenzialmente illimitati. In più c’è il grande feeling con Lionel Messi, che qualcosa dovrà pur contare.

APERTURA – Impostare uno scambio simile non sarà facile. Non basta soppesare le valutazioni e scambiarsi le figurine. Griezmann si è ridotto cospicuamente lo stipendio (dai 23 milioni garantiti dall’Atletico ai 17 attuali) pur di approdare in Catalogna, ma le cifre attualmente percepite restano abbastanza improbabili in caso di trasferimento all’Inter. Se ne dovrà parlare con più calma. Fatto sta che l’apertura dei nerazzurri, ad un’offerta che non sia soltanto moneta sonante, potrebbe far prendere all’affare una piega tutt’altro che balbettante.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini