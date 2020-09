Gravillon, incontro tra l’agente e l’Inter: in pole c’è una squadra di Serie B

Andreaw Gravillon è uno dei tanti calciatori in uscita dall’Inter. C’è una fila numerosa di pretendenti per l’ex Pescara. Ma al momento in pole position sembra esserci una squadra di Serie B. Ecco di chi si tratta

ADDIO VICINO – Andreaw Gravillon è destinato a lasciare l’Inter, come tanti altri esuberi. Il difensore classe ’98, originario della Guadalupe, dopo le esperienze con Ascoli e Pescara potrebbe tornare in Serie B. Negli ultimi giorni, vi avevamo raccontato dell’interesse di parecchie squadre anche della massima serie (QUI i dettagli). Ma come riporta “SerieBnews.com”, dall’ultimo incontro odierno, tra l’agente del calciatore e il vice ds dell’Inter Dario Baccin, è emerso con prepotenza l’interesse della Reggina, formazione calabrese appena promossa dalla Serie C. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Fonte: Seriebnews.com