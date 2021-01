Gomez-Inter, trattativa riaperta? Atalanta apre al prestito gratuito – SM

Alejandro Gomez è l’oggetto del desiderio di molte squadre di Serie A. L’Atalanta, nelle ultime ore, secondo quanto riferito da “SportMediaset” avrebbe aperto al prestito gratuito. L’Inter torna in corsa per il gioiello argentino

RIAPERTA – Alejandro Gomez lascerà l’Atalanta. Lo strappo, avvenuto settimane fa, è insanabile e l’avventura del numero 10 argentino a Bergamo è conclusa. L’Inter, altri club di Serie A, si sono informati per capire la fattibilità dell’operazione. E fino a ieri la risposta del club di Percassi era sempre la stessa: per liberare il “Papu” servono 10 milioni di euro. Con queste basi, il club di Conte, vista la situazione societaria, era di fatto tagliata fuori dalla corsa per il talento argentino. Ma nelle ultime ore la posizione dell’Atalanta si è ammorbidita: il club bergamasco, infatti, che adesso è disposto a lasciare via libera all’ex capitano senza chiedere un indennizzo. L’Inter, quindi, torna prepotentemente in corsa: nei prossimi giorni, specie se dovesse arrivare la cessione di Eriksen, potrebbe partire l’assalto decisivo.