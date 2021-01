Udinese-Inter, Conte si affida alle certezze. Barella e Vidal in mezzo – Sky

Udinese-Inter è in programma domani alle 18:00. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dalla vittoria contro la Juventus, vogliono proseguire al meglio la rincorsa alla vetta della classifica. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

LE ULTIME – Udinese-Inter si avvicina. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, reduci dalla vittoria contro la Juventus, vogliono proseguire al meglio la rincorsa alla vetta della classifica. Il tecnico nerazzurro, per la sfida ai friulani, si affiderà agli 11 che, domenica sera, hanno trionfato a San Siro. Handanovic tra i pali, quindi, con Skriniar, deVrij e Bastoni a formare la linea di difesa. A centrocampo confermato Vidal, a segno nell’ultimo turno, assieme a Brozovic e Barella, autori di prestazioni maiuscole contro la Juventus. A destra ci sarà Hakimi,, con Young sulla corsia di sinistra. In attacco, confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.