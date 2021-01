Eriksen-Leicester, nodo ingaggio: piccolo sforzo, ma Inter chiede di più – Sun

Eriksen Inter

Eriksen è in uscita dall’Inter e per lui nelle ultime ore si è mosso il Leicester (vedi articolo). Secondo quanto riferito dal Sun, l’ostacolo più grande è l’ingaggio: il club di Premier League è pronto a fare un piccolo sforzo che però rischia di non bastare

OSTACOLO – Christian Eriksen potrebbe tornare in Premier League, dove nelle ultime ore si è mosso il Leicester. L’Inter ha subito chiarito che non intende pagare metà dell’ingaggio, particolare che rischia di far morire sul nascere l’interesse del club inglese. Secondo quanto riferito dal Sun, il Leicester ritiene che 300mila sterline a settimana, cioè quello che andrebbe a guadagnare Eriksen, siano troppe visto che i più pagati del club, cioè Schmeichel e Vardy, ne guadagnano 100mila.

SFORZO – Il Leicester comunque sarebbe disponibile a fare un piccolo sforzo, vale a dire garantire 120mila sterline a settimana, cioè la stessa cifra che sarebbe disposto a pagare il Manchester United. La trattativa rimane comunque complicata.

