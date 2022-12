Gagliardini in scadenza e con una volontà. Via dall’Inter a gennaio? – Sky

Gagliardini sembra ormai essere arrivato alla fine della sua avventura con l’Inter. Secondo quanto riportato da Cilli a Sky Sport 24, il calciatore potrebbe andare via già a gennaio per andare a cercare più spazio in un’altra piazza.

VOGLIA DI GIOCARE − Il mercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Inter si cercano di risolvere alcune situazioni legate a qualche calciatore in esubero. Uno di questi è sicuramente Roberto Gagliardini, che in questa stagione sta trovando poco spazio. Il calciatore vorrebbe giocare di più, ma al momento è molto indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da Luca Cilli a Sky Sport 24, il centrocampista potrebbe lasciare i nerazzurri già nella sessione invernale di mercato. Queste le parole del giornalista: «Gagliardini è uno di quelli che potrebbe andare via già a gennaio, per giocare con una continuità differente».