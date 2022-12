Zanetti: «Mondiali all’Argentina? Dal vivo emozionante! No ai paragoni»

Zanetti ha rilasciato una breve intervista anche a Radio 24, al rientro dopo la finale dei Mondiali. Per il vice president dell’Inter la celebrazione è ovviamente per l’Argentina e il suo capitano, Messi, che però non vuole paragonare a Maradona.

DA CAPITANO A CAPITANO – Javier Zanetti festeggia il trionfo dell’Argentina ai Mondiali. Al rientro da Doha il vice presidente dell’Inter ha parlato con Dario Ricci, inviato in Qatar per la trasmissione Tutti Convocati su Radio 24. Queste le parole di Zanetti: «Sono felicissimo, perché questi ragazzi hanno coronato il sogno di milioni di argentini che siamo in tutto il mondo. Vedere quest’esperienza dal vivo è stato emozionante. Lionel Messi, più di chiunque, voleva portare la coppa al nostro Paese. Ha dimostrato di essere un grandissimo leader e dimostrato grande maturità. A parlare di Messi possiamo passare una vita intera, per quello che ha fatto. Non voglio fare paragoni con Diego Armando Maradona, sono contento che i due più grandi della storia siano argentini. Kylian Mbappé? È straordinario e per l’età che ha continuerà a farci vedere la sua bravura. Niente ritiro per Messi? È giusto così, se lui ha voglia che lo faccia perché ci fa sempre emozionare».