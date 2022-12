Mihajlovic, grande commozione ai funerali. Anche un ricordo dell’Inter

Si sono conclusi da poco a Roma i funerali di Mihajlovic, scomparso giovedì a cinquantatré anni dopo una lunga battaglia con la leucemia. Tanta commozione e una grande partecipazione, con anche un ricordo dell’Inter.

IL SALUTO – Grande commozione alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, dove si sono celebrati i funerali di Sinisa Mihajlovic. Migliaia di persone hanno voluto salutare per l’ultima volta l’ex difensore e allenatore, scomparso giovedì dopo una lunga malattia. A portare fuori la bara di Mihajlovic, in prima fila e visibilmente toccati, gli amici fraterni Roberto Mancini e Dejan Stankovic. Presente anche un ricordo dell’Inter, con una sciarpa lasciata fra le tante commemorazioni. In nerazzurro ha giocato dal 2004 al 2006, iniziando poi la sua carriera da allenatore come assistente di Mancini. Ai funerali di Mihajlovic la Lazio ha partecipato al completo, dal presidente Claudio Lotito ai giocatori.