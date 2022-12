Argentina in Italia e con la coppa! Ma Lautaro Martinez solo di passaggio

L’Argentina ieri ha vinto i Mondiali e ora è… in Italia. Lautaro Martinez e compagni hanno appena completato la prima parte del viaggio dal Qatar dopo il trionfo in finale.

DI RIENTRO – L’Argentina è in Italia, ma solo di passaggio. È atterrato pochi istanti fa all’aeroporto di Fiumicino l’aereo partito quattro ore fa da Doha con i nuovi Campioni del Mondo. Doveva decollare durante la notte, ma ha avuto un notevole ritardo – comprensibile vista la situazione – rispetto alle 7.20 dell’orario di arrivo previsto. Per Lautaro Martinez e compagni Roma è solo una tappa di scalo, perché nel corso della giornata l’aereo ripartirà direzione aeroporto di Ezeiza (Buenos Aires), dove in milioni stanno attendendo la Seleccion dopo il trionfo ai Mondiali. Previste celebrazioni al rientro dell’Argentina, dopo un trionfo atteso dal 1986. Lautaro Martinez solo nei prossimi giorni farà ritorno all’Inter, in vista del big match col Napoli del 4 gennaio.