Fares, Inter molto interessata: una data limite per la Lazio – SI

Mohamed Fares SPAL

Fares all’Inter è una voce di mercato tornata d’attualità nel corso di questa settimana (vedi articolo). A rilanciarla soprattutto Alfredo Pedullà, che nel corso di “Sportitalia Mercato” ha spiegato come i nerazzurri possono sfruttare le incertezze della Lazio.

SEGUITO DA DUE – Mohamed Fares dovrebbe restare in Serie A dopo la retrocessione dalla stagione 2019-2020. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà in questi giorni sarà definito il suo futuro: «Sulla Lazio nel fine settimana ci sarà un incontro per quanto riguarda la situazione legata a Fares, che è la prima scelta di Simone Inzaghi. Incontreranno la SPAL, che chiederà dieci milioni di euro. Se la Lazio accontenterà la SPAL, offrendo questi dieci milioni di euro e senza contropartite tecniche, il giocatore andrà lì. Altrimenti attenzione sempre all’Inter che è in agguato: piace molto, piace anche Emerson Palmieri ma molto Fares. Aspettiamo il primo passaggio fra la Lazio e la SPAL».