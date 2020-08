Brozovic in uscita dall’Inter: due big su di lui. Chiesto pure Joao Mario – SI

Condividi questo articolo

Brozovic Inter

Brozovic dovrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ci sono due squadre che hanno manifestato interesse per il centrocampista croato. In uscita anche Nainggolan e soprattutto Joao Mario.

CENTROCAMPO DA SFOLTIRE – L’Inter dovrebbe attuare una vera e propria rivoluzione a centrocampo, salutando in primis Marcelo Brozovic. Il centrocampista, arrivato a gennaio 2015, è sul mercato perché, secondo il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, proprio Antonio Conte nell’incontro di martedì a Villa Bellini ha indicato il croato come cedibile alla società. Su Brozovic ci sono il Bayern Monaco e il PSG, ossia le due finaliste di Champions League domenica scorsa. Si attende però un’offerta concreta, che al momento non è arrivata. Per Joao Mario, ancora più fuori dal progetto, si sono mossi dei club dalla Bundesliga e il Siviglia, avversario una settimana fa dell’Inter in finale di Europa League. Il possibile arrivo di Arturo Vidal, in aggiunta, darebbe di fatto zero spiragli per una conferma di Radja Nainggolan, di rientro dal prestito al Cagliari. Anche il belga, così come Brozovic e Joao Mario, è sul mercato e l’Inter si augura di piazzarlo da qui al 5 ottobre.