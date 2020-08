Biraghi, l’Inter ormai è passata: “caso” alla Fiorentina, spunta un club – SI

Cristiano Biraghi Inter-Ludogorets

Biraghi è tornato all’Inter un anno fa in uno scambio di prestiti con Dalbert, che non si è completato. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, spiega come ci sia un problema con la Fiorentina e per questo potrebbe esserci un altro club pronto a sfruttare la situazione. Ecco gli scenari sul terzino classe 1992.

TRIANGOLO A SINISTRA – Cristiano Biraghi, dopo un anno all’Inter, ha fatto ritorno alla Fiorentina per fine prestito. I nerazzurri non hanno esercitato il diritto di riscatto, stabilito dodici mesi fa nello scambio di prestiti con Dalbert Henrique, che invece non aveva nessuna opzione di acquisto. Il laterale nativo di Cernusco sul Naviglio ha un contratto fino al 30 giugno 2022, con uno stipendio inferiore rispetto a quello preso all’Inter nell’ultima stagione. Per questo motivo, secondo Alfredo Pedullà, c’è una sorta di caso: deve prolungare e ora, adeguando l’ingaggio, altrimenti rischia di diventare un problema. Nel frattempo su Biraghi ha manifestato interesse la Roma, che a sinistra sta perdendo Aleksandar Kolarov destinato proprio in nerazzurro. Secondo il giornalista i giallorossi hanno il 30% di possibilità di arrivare al terzino, con la Fiorentina che mantiene il restante 70%. L’opzione Inter per Biraghi, invece, si può ormai definire scartata.