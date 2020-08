Borja Valero, cambio di scelta dell’Inter! Napoli, risposta su Candreva – Sky

Borja Valero risulta essere arrivato alla fine della sua esperienza con l’Inter. Il 31 agosto scadrà il suo contratto e, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, non sarà rinnovato: due squadre su di lui. Il giornalista, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha aggiunto dettagli sulla possibilità Candreva-Napoli (vedi articolo).

IL RIBALTONE – Gianluca Di Marzio dà una novità fresca di serata e riguarda un addio definito, oltre a uno possibile: «L’Inter ha fatto una retromarcia su Borja Valero. Niente più rinnovo di contratto per Borja Valero, che fino a una decina di giorni fa aveva avuto dei contatti con l’Inter per estendere il contratto. Invece dalla società ora è arrivato l’input contrario. Ci sono valutazioni da parte di alcune squadre che lo vogliono: potrebbe tornare alla Fiorentina, dove sappiamo che è sempre apprezzato, e anche il Genoa ci sta provando. All’Inter è in uscita anche Antonio Candreva. Oggi il suo agente (Federico Pastorello, ndr) ne ha parlato col Napoli che non ha scartato questa idea. Il Napoli è su Jérémie Boga e Cengiz Under, ma non ha scartato Candreva. Il Napoli, come esterno, pensa anche a Carlos de Pena, uruguayano con passaporto italiano: è una soluzione low cost».