Eriksen potrebbe lasciare l’Inter a gennaio, visto che nemmeno ieri ha avuto minuti contro lo Spezia. Secondo Sky Sport sul danese ci sono club di Premier League, uno in particolare con idea di scambio. C’è però anche una difficoltà netta per la prossima sessione di mercato.

POCA CONCRETEZZA – Christian Eriksen può salutare l’Inter a gennaio. Sul danese si sono mossi alcuni club di Premier League, fra cui l’Arsenal che è in un momento disastroso e sta perdendo quasi tutte le partite. Coi Gunners, secondo Marco Demicheli di Sky Sport, non ci sono stati ancora passi avanti concreti, ma non è esclusa l’opzione di uno scambio con Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, va segnalato, è al momento squalificato per aver messo le mani al collo a un avversario contro il Burnley. Il problema per cedere l’ex Tottenham, in questo momento, è legato alla valutazione. Avendo giocato così poco l’Inter rischia una minusvalenza, pur non avendolo pagato tanto (venti milioni più commissioni). Ecco perché, quindi, l’uscita di Eriksen il mese prossimo non è scontata.