Eriksen, una nuova pretendente dalla Premier League! Il danese dice sì – ESPN

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen non rientra nei piani di Conte, che anche stasera contro il Real Madrid potrebbe lasciarlo in panchina (vedi articolo). Il danese a gennaio potrebbe lasciare Milano e, secondo ESPN, tra le principali pretendenti c’è l’Arsenal

PRETENDENTE – Christian Eriksen continua a rimanere fuori dai piani dell’Inter di Antonio Conte. A questo punto, data la situazione, un suo addio a gennaio non è più da considerarsi impossibile. Secondo quanto riferito da ESPN, una fonte avrebbe rivelato che l’Arsenal sarebbe pronto a far firmare Eriksen, che avrebbe già dato la sua approvazione. Il trasferimento potrebbe rivelarsi molto vantaggioso per l’Arsenal, che potrebbe prenderlo anche a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro: ESPN parla di circa 13 milioni. Un passo dietro troviamo Chelsea e Manchester United, meno propense ad affondare il colpo.

Fonte: espn.com