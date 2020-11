Inter-Real Madrid, Conte sceglie le certezze: solo qualche minimo dubbio

Antonio Conte Inter

Inter-Real Madrid è la sfida che si gioca stasera a San Siro alle ore 21.00, valida per la quarta giornata di Champions League. È un appuntamento fondamentale per i nerazzurri, che hanno assoluto bisogno di una vittoria per poter sperare nel passaggio del turno. Conte si affida alle certezze e un’assenza fa (ancora) rumore

CERTEZZE – Inter-Real Madrid è una sfida fondamentale per i nerazzurri di Antonio Conte, che hanno bisogno di tre punti per poter sperare nel passaggio del turno. Il tecnico nerazzurro sembra non avere molti dubbi (QUI le ultime sulla formazione), la squadra che scenderà in campo sarà quella che al momento gli dà più certezze. Dunque spazio a Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. In mezzo al campo toccherà molto probabilmente a Gagliardini e Vidal, con un minimo dubbio su Eriksen che però continua a non dare garanzie a Conte. Sugli esterni ci saranno Hakimi e Young, con Perisic comunque pronto. Davanti la certezza delle certezze, vale a dire Lukaku e Lautaro Martinez con alle spalle l’imprescindibile Barella (vedi articolo).