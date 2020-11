Eriksen, scambio Inter-Juventus? Troppa distanza ma Marotta gradirebbe – SM

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Eriksen a gennaio dovrebbe lasciare l’Inter e ogni giorno si sprecano ipotesi di mercato sul suo futuro. L’ultima sulla Juventus ha del grottesco. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1, questo scenario è da depennare. Anche se Marotta darebbe il suo OK

FANTASCAMBIO – Il futuro di Christian Eriksen a Milano è in bilico, ma le ultime “notizie” di mercato vanno oltre le possibilità. Non c’è solo la trattativa reale per Arkadiusz Milik (vedi aggiornamento) tra gli argomenti caldi. Si parla anche di “fantamercato”, purtroppo. L’ipotesi di uno scambio tra Eriksen e Paulo Dybala non può essere realtà per diversi motivi. In primo luogo perché l’attaccante argentino è valutato almeno 80 milioni di euro, mentre il valore del centrocampista danese si è già dimezzato dopo un anno (10 milioni, ndr). Inoltre, la Juventus non è interessata a Eriksen. Piuttosto, si ragiona sul ritorno in Inghilterra. L’Arsenal è in pole position. L’altra pista porta in Francia al Paris Saint-Germain, che offre in cambio Leandro Paredes (vedi articolo). Dybala comunque piace a Beppe Marotta, ma l’operazione tra Inter e Juventus non è possibile.