Gagliardini, volontà Inter chiara: decisione presa anche su Eriksen

Condividi questo articolo

Photo 192348757

Nessun dubbio da parte dell’Inter su Roberto Gagliardini, autore di un gol contro il Sassuolo: idee chiare anche su Christian Eriksen

FUTURO – Queste le parole sul canale “Spreaker” di “Calciomercato.con” da parte di Fabrizio Romano riguardo il futuro di Roberto Gagliardini. «Ancora un gol, il secondo stagionale. Roberto Gagliardini segna e non perde il posto da titolare nell’Inter che torna a vincere. Antonio Conte punta su di lui e ne ha fatto una pedina importante da tempo per l’applicazione, le qualità, la certezza che Roberto Mancini ha portato con sé anche in Nazionale. La rete al Sassuolo è un altro segnale: vincere e contare su giocatori affidabili, ecco perché l’idea su Gagliardini è già orientata con chiarezza per il futuro».

RINNOVO – Romano prosegue parlando di destini diversi per Gagliardini ed Eriksen. «In casa Inter c’è la volontà di andare avanti con il centrocampista anche per i prossimi anni rimane assolutamente confermato nonostante le voci estive e una proposta dalla Premier League cui il club si è opposto senza pensarci. Il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023 è in agenda. Il nome di Gagliardini è tra quelli appuntati per entrare nel vivo nei prossimi mesi destinazione firme. Avanti insieme, il timbro di Conte e le conferme di Gagliardini in un’Inter che punta su di lui. E che per gennaio intende rinforzare ancora il suo centrocampo con l’addio ormai imminente di Christian Eriksen».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.con