Borussia Monchengladbach-Inter, formazione decisa? Restano 4 ballottaggi

Antonio Conte Inter

Borussia Monchengladbach-Inter deciderà se ci sarà un’ultimissima chance per andare avanti nell’Europa che conta. Per l’occasione Conte non può limitarsi a schierare la formazione migliore. Deve schierare quella vincente, anche tenendo conto dei disponibili. Tutti i dubbi della vigilia sono riferiti al centrocampo

SETTE TITOLARI – Tra qualche ora Antonio Conte in conferenza stampa potrebbe fare il punto sulla squadra che partirà in Germania. Dove domani sera l’Inter si giocherà le sue pochissime chance di passaggio del turno in Champions League. La formazione – capitanata da Samir Handanovic in porta – che affronterà il Borussia Monchengladbach è fatta per 7/11. Nessun dubbio in difesa, dove il trio formato da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni verrà riconfermato. Anche in attacco, perché non si può non puntare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez dal 1′ (vedi articolo). A questi sei si aggiunge Nicolò Barella, unica certezza del centrocampo di Conte. Gli altri quattro – collegati tra loro – dipendono da diversi fattori.

QUATTRO DUBBI – Nonostante la coperta cortissima in mezzo al campo, le scelte di Conte per Borussia Monchengladbach-Inter sono strettamente legate al modulo iniziale. E allo stato di forma. In caso di 3-5-2, appare scontato il rientro di Marcelo Brozovic perno centrale (vedi focus). Con Stefano Sensi che si candida per l’altra maglia, sebbene Roberto Gagliardini sia in vantaggio. Ma in caso di 3-4-1-2, non può essere esclusa l’ipotesi Alexis Sanchez trequartista, con Gagliardini sicuro del posto in mediana. In questo caso, a sinistra Ashley Young al posto di Ivan Perisic, più utile a partita in corso. Noto il ballottaggio a destra, dove Achraf Hakimi è insidiato dall’ottimo Matteo Darmian (vedi articolo). E Christian Eriksen troverà spazio?