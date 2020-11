Allegri, sospiro di sollievo per Conte? Massimiliano in...

Allegri, sospiro di sollievo per Conte? Massimiliano in pole per il PSG

Massimiliano Allegri

Antonio Conte potrebbe sentire la propria panchina ancor più salda, in caso di approdo di Massimiliano Allegri al PSG nei prossimi giorni

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Massimiliano Allegri sarebbe in pole position per sostituire Thomas Tuchel sulla panchina del PSG. Dopo la polemica con Leonardo sul mercato, l’allenatore della squadra parigina ha attaccato i propri giocatori dopo il pareggio contro il Bordeaux. Così, sarebbe decisiva la partita di Champions League contro il Manchester United. In caso di esito negativo, il tecnico toscano, principale candidato all’Inter qualora Antonio Conte venisse esonerato, potrebbe subentrare a Tuchel.

Fonte: SportMediaset.it