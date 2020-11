Laporta: “Moratti venne da me con 250 milioni per Messi nel 2006. Io…”

Condividi questo articolo

Joan Laporta, ex presidente del Barcellona, ha svelato un retroscena di mercato su Lionel Messi e Massimo Moratti, ex patron dell’Inter

TWEET – Joan Laporta, ex presidente del Barcellona, ha rivelato un retroscena di calciomercato riguardante Lionel Messi e Massimo Moratti, ex patron dell’Inter. Queste le sue parole riportate dall’account Twitter di El Chiringuito TV. «Nel 2006 Moratti -Inter- è venuto da me con 250 milioni di euro per ingaggiare Messi … e io ho detto no».

Fonte: Account Twitter El Chiringuito TV (@elchiringuitotv)