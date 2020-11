VIDEO – Cordoba e Muntari (di tacco!), l’Inter spezza il Napoli in 30′

Condividi questo articolo

Foto 166000701

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 novembre 2008. Ai nerazzurri basta meno di mezz’ora per regolare il Napoli: il doppio vantaggio porta le firme di Cordoba e Muntari.

PRATICA FACILE – L’Inter che affronta il Napoli il 30 novembre 2008 è in un periodo di grazia non indifferente. Nelle prime tredici giornate di campionato arriva una sola sconfitta, e i nerazzurri arrivano alla quattordicesima giornata dopo quattro vittorie consecutive. L’ultima arrivata appena otto giorni prima, contro la Juventus. E anche la pratica Napoli viene sbrigata in modo altrettanto semplice: all’Inter basta meno di mezz’ora per regolare gli azzurri. Sulley Muntari, già match winner contro la Juventus, stavolta veste i panni di assistman e goleador. Al 16′, su corner battuto corto, piazza il cross morbido al centro dell’area che Ivan Cordoba gira in rete con una bellissima acrobazia. Dopo nove minuti arriva il raddoppio, e l’azione nerazzurra è un capolavoro. Maicon sale sulla destra, con Julio Cruz che si allarga davanti a lui, portando via due uomini dal centro. Il brasiliano serve El Jardinero, che di tacco restituisce immediatamente il pallone al Colosso, arrivato nel frattempo in area. Il numero 13 scocca un diagonale rasoterra verso la porta, che Muntari intercetta e infila in rete, anche lui di tacco. E altrettanto bello è anche lo scambio tra Ezequiel Lavezzi e Marcelo Zalayeta, che porta il Pocho a superare Julio Cesar con un tocco sotto, accorciando il risultato per il Napoli (36′). Per i successivi cinquantacinque minuti il punteggio non cambia: José Mourinho trova la quinta vittoria consecutiva (ne arriveranno altre tre dopo questa gara). Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: