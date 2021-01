Eriksen, Pochettino sceglie un altro pupillo: trattativa col Tottenham per Alli

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Christian Eriksen potrebbe rimanere all’Inter, e non solo per la buona prestazione di ieri. Il PSG sposta infatti il suo obiettivo dal nerazzurro a Dele Alli: ecco cosa riporta The Guardian.

PUPILLI – Christian Eriksen è molto legato a Mauricio Pochettino, col quale ha vissuto il periodo migliore della sua carriera. E infatti la scelta dell’argentino come nuovo allenatore del PSG sembrava poter giocare un ruolo decisivo nello sbloccare la trattativa con l’Inter. Ma, secondo quanto riporta The Guardian, le offerte in direzione Milano potrebbero non partire affatto. Pochettino vuole infatti riabbracciare un suo ex pupillo del Tottenham, ma non sarà il danese. La scelta dell’allenatore cade infatti su Dele Alli, salito alla ribalta del calcio internazionale proprio grazie a Poch. Il fantasista inglese è ai margini del progetto di José Mourinho, e Parigi sarebbe destinazione gradita. Una nuova esperienza, un nuovo campionato, ma soprattutto la Champions League, in cui i francesi sono ancora in corsa. Nei prossimi giorni, si intensificheranno i dialoghi tra i due club: l’Inter rimane alla finestra.

Fonte: theguardian.com – Fabrizio Romano