Orrico: Â«Inter-Juventus partita di transizioni. Barella giocatore completoÂ»

Orrico: «Inter-Juventus partita di transizioni. Barella giocatore completo»

Condividi questo articolo

Corrado Orrico

Inter-Juventus sarà il big match del prossimo turno di Serie A (domenica alle 20.45). Corrado Orrico, a “Calciomercato – L’Originale” su “Sky Sport”, descrive la partita, ed esalta Nicolò Barella.

OBIETTIVO COMUNE – Inter-Juventus non sarà una partita noiosa. Per i valori tecnici in campo, e perché lo impone la classifica. A dirlo è Corrado Orrico, che descrive così il big match di domenica: «Penso che sarà una partita di transizione, nessuna delle due squadre ha caratteristiche prettamente difensive. E soprattutto a tutte e due serve una vittoria».

BARELLA – Orrico parla poi di Nicolò Barella, uno dei migliori giocatori di questa Inter. Ecco il suo parere: «Barella è un giocatore completo, sa fare tutto. Sa correre, che non è una cosa da poco nel calcio. È discretamente bravo, almeno da sei e mezzo, tecnicamente. È capace di fare il gol. Ha un eccesso di vigoria che sarebbe bene che perdesse».