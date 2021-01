L’Atalanta si porta avanti aspettando Lazio-Parma: 3-1 al Cagliari

Gian Piero Gasperini Atalanta

Anche l’Atalanta supera gli ottavi di Coppa Italia, battendo 3-1 il Cagliari. Ai quarti di finale i bergamaschi troveranno un tra Lazio e Parma.

POCHI RISCHI – L’Atalanta domina contro il Cagliari sin dal 1′, nel sesto ottavo di finale della Coppa Italia 2020/21. Il vantaggio arriva però solo nel finale del primo tempo: al 43′ Aleksei Miranchuk sigla l’1-0 con una bella girata a centro area, su assist di Luis Muriel. Il colombiano è tra i più scalpitanti dell’Atalanta, e in avvio di ripresa colpisce la traversa su punizione dal limite. Al 55′ però il Cagliari trova il pareggio, con un contropiede letale di Riccardo Sottil: fugge sulla sinistra e, dopo l’ingresso in area, trafigge il portiere da posizione ravvicinata ma defilata. Doccia fredda per i bergamaschi? Assolutamente no. Al 61′ Muriel trova finalmente il gol, trovando un diagonale letale da dentro l’area, e dopo due minuti arriva anche il 3-1. Bosko Sutalo trova un tap in sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione di orgoglio dei sardi è troppo flebile, e il risultato non cambia più. Ora l’Atalanta attende di conoscere l’avversario ai quarti di finale. Sarà la vincente tra Lazio e Parma (in programma il 21 gennaio).