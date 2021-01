Eriksen, doppia ipotesi di scambio. L’Inter pensa anche a un’altra proposta

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen è in uscita dall’Inter, ma le difficoltà nel 2020 appena concluso fanno sì che sarà difficile piazzarlo a titolo definitivo. Può esserci uno scambio, con due opzioni per i nerazzurri. Le riporta Paolo Paganini, che nel corso di “Dribbling” su Rai 2 ha anche annunciato un’altra possibile operazione.

DOPPIO SCAMBIO – Come risolvere la vicenda Christian Eriksen? L’Inter può darlo al PSG ma per Leandro Paredes, e questa ipotesi nelle ultime ore è tornata d’attualità con l’ufficialità di Mauricio Pochettino ai campioni di Francia (vedi articolo). Non è però un affare semplice, ed ecco quindi che il danese può tornare in Premier League e a Londra: non al Tottenham bensì ai rivali dell’Arsenal, con Antonio Conte che (secondo Paolo Paganini) è interessato a Granit Xhaka. Il giornalista di Rai Sport segnala poi un altro possibile scambio: Andrea Pinamonti offerto al Parma per avere Gervinho. A gennaio, in ogni caso, la situazione Eriksen dovrà essere risolta.