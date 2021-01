Marocchino: “Serie A trasferita da Milano a Torino. Inter e Milan…”

Marocchino promuove la volata fra Inter e Milan per la vittoria della Serie A. L’ex centrocampista, ospite della trasmissione di Rai 2 “Dribbling”, ha parlato così del campionato che riprenderà alle ore 12.30 (coi nerazzurri e il Crotone) con la quindicesima giornata.

IL DUELLO – Per Domenico Marocchino sarà un derby per vincere la Serie A: «Io ho la vaga sensazione che si sia trasferita la situazione da Torino a Milano. Penso che le due milanesi arriveranno fino in fondo, sarà difficile per la Juventus recuperare. Milano ha la struttura per puntare a vincere il campionato, sia con l’Inter sia col Milan».