Ufficiale: Pochettino nuovo allenatore del PSG. Pista Eriksen si rafforza?

Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del PSG, ora è ufficiale. Una notizia che rinforza i rumors su Eriksen vicino ai parigini?

UFFICIALE – Mauricio Pochettino è ufficialmente il nuovo allenatore del PSG. L’argentino subentra a Thomas Tuchel, esonerato prima di Natale. Per l’ex allenatore del Tottenham si tratta tuttavia di un ritorno. Era infatti già stato a Parigi come giocatore: 95 gol e 6 presenze tra il 2001 e il 2003. Pochettino è ora chiamato a migliorare l’amalgama di una squadra ricca di superstar. Alle quali potrebbe presto aggiungersi Christian Eriksen, secondo i rumors di mercato. Il danese dell’Inter e il tecnico sono già stati assieme al Tottenham, toccando entrambi i rispettivi picchi di rendimento in carriera. Un’unione destinata a ripristinarsi? In attesa di maggiori novità su questo fronte, ecco l’annuncio del club parigino: