Eriksen in partenza: l’Inter fissa il prezzo per...

Eriksen in partenza: l’Inter fissa il prezzo per il danese

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen è ufficialmente sul mercato. Ecco quanto vorrà ricavare l’Inter dalla sua cessione.

CEDIBILE – Christian Eriksen è ufficialmente nella lista dei trasferibili dell’Inter. Una notizia che arriva da Giuseppe Marotta, piuttosto esplicito sul danese prima della sfida contro il Verona. E attorno alla cessione dell’ex Tottenham ruoterà il mercato invernale dei nerazzurri. Un mercato che vedrà meno risorse a disposizione di tanti club, Inter compresa. Per acquisire nuovi profili più funzionali al calcio di Antonio Conte (Rodrigo De Paul in primis) sarà quindi necessario vendere, innanzitutto.

PREZZO – Liberarsi di Christian Eriksen permetterà all’Inter un notevole risparmio nel monte ingaggi. Il danese guadagna 7,5 milioni netti all’anno e, anche alla luce del Decreto Crescita congelato, liberare questo spazio nel tetto salariale può solo produrre benefici. Ma il club nerazzurro punterà non solo a risparmiare l’ingaggio, bensì anche a guadagnare. Eriksen è stato acquistato un anno fa per 27 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2024. Oggi il suo valore è quindi poco superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra minima sotto al quale l’Inter non intende scendere, così da generare una plusvalenza a bilancio. Un obiettivo chiaro e necessario per evitare che l’operazione si traduca in un fallimento anche dal punto di vista economico.