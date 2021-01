Conte categorico: per vincere, l’Inter deve migliorare in...

Conte categorico: per vincere, l’Inter deve migliorare in un aspetto preciso

Antonio Conte è stato esplicito nella conferenza stampa prima di Inter-Crotone (domani alle 12.30). Ecco in quale aspetto i suoi devono migliorare.

CRESCITA – Sotto la guida di Antonio Conte l’Inter è cresciuta tantissimo. E a certificare questo bastano i risultati conseguiti nella scorsa stagione. Secondo posto sia in Serie A, sia in Europa League. In entrambe le competizioni è mancato solo un ultimo sforzo per arrivare alla vittoria finale. Che in questa stagione sta quasi diventando un obbligo, soprattutto in seguito all’eliminazione dalla Champions League.

ULTIMO PASSO – L’Inter di Conte non è una squadra mentalmente debole. E lo dimostra il fatto che è la squadra che ha fatto più punti partendo da situazioni di svantaggio. Tuttavia, non è ancora sufficiente. Quello che pretende l’allenatore è una forza mentale costante, da applicarsi per tutta la durata del match. E questo è un aspetto in cui il processo di crescita è ancora in corso, come detto da Conte stesso nella conferenza prima di Inter-Crotone. I nerazzurri devono imparare a imprimere il proprio controllo sulla partita sin dal 1′, senza sbandare. E questo è l’ultimo elemento mancante nella formula della vittoria.