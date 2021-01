Eriksen blocca il mercato di Tottenham e PSG! Inter richiesta chiara

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen sul mercato ma solo qualora dovesse presentarsi l’offerta giusta per l’Inter. La situazione è ormai chiara da mesi ma la mancata cessione del danese da parte dell’Inter potrebbe bloccare momentaneamente anche il mercato in entrata e in uscita di Tottenham e PSG.

AFFARE COMPLICATO – Da Eriksen dipenderà il mercato in entrata dell’Inter ma la situazione è abbastanza tranquilla, nessun affanno in entrata e soprattutto in uscita. Nessun club al momento ha soddisfatto le richieste della società nerazzurra e fino a quel momento il centrocampista danese resterà a disposizione della squadra così più volte detto dall’Amministratore Delegato Beppe Marotta e da Antonio Conte, nel post-partita di Inter-Milan dove tra l’altro il calciatore è anche andato a segno decidendo il derby. Secondo quanto riportato nella notte dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, dalla cessione di Christian Eriksen dipenderà anche parte del mercato del Tottenham e del PSG. Il motivo è legato a Dele Alli, centrocampista in uscita dal Tottenham che interessa al Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Il club inglese stava lavorando per riprendersi il danese sostituendo di fatto Alli ma l’Inter dal canto suo non si ritiene ancora soddisfatta dell’offerta. I nerazzurri da tempo chiedono una quota di prestito più il pagamento dell’intero stipendio.