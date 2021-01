Bergomi: «Contento per Eriksen! Ma non può fare l’alternativa a Brozovic»

Condividi questo articolo

Giuseppe Bergomi

Bergomi è stato, in quest’ultimo anno, uno dei critici di Eriksen. L’ex difensore e capitano dell’Inter, però, è ora contento del fatto che il danese abbia deciso al 97′ il derby contro il Milan. Nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha parlato del nuovo ruolo dell’ex Tottenham, non ritenendolo un vice-Brozovic.

LA LITE – La prima valutazione di Giuseppe Bergomi è sullo scontro nel finale del primo tempo di Inter-Milan: «Avendo conosciuto Romelu Lukaku in questo anno e mezzo l’ho sempre visto come un giocatore molto corretto. Quando l’ho visto così ho pensato che c’era qualcosa dal passato, ed è probabile. Mentre Zlatan Ibrahimovic si nutre di queste cose qui, e si carica, Lukaku mi è sembrato un po’ forzato. Non è stata una bella scena, ma sono cose che possono succedere. Poi, secondo me, le parole hanno un peso e bisogna stare molto attenti».

IL RILANCIO – Bergomi parla del rendimento: «L’Inter la conosciamo, è questa. Sai che è una squadra solida, le scelte e il tipo di gioco sono quelli. È compatta, si è tirata un attimo dietro per conquistare campo. Sappiamo che se va a Udine può soffrire, però risale il campo in maniera diversa. Se la affronti a viso aperto l’Inter può far male. Sono contento per Christian Eriksen per questo gol che ha fatto. Nella testa di Antonio Conte non è un titolare, ma un giocatore che può entrare. Alternativa di Marcelo Brozovic? Per me no. quello è un ruolo delicato: è un giocatore che ha un tiro da fuori, ma l’aspetto dinamico è un po’ la sua carenza. Lì ci vuole grande attenzione: c’è una fase di costruzione, ma anche di non possesso».