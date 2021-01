Yoreli RincÃ³n inserita nella top 11 giocatrici sudamericane del decennio

Yoreli Rincón inserita nella top 11 giocatrici sudamericane del decennio

Yoreli Rincon Junior

Yoreli Rincón, attaccante colombiana dell’Inter femminile è stata inserita da IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) nella top undici giocatrici sudamericane votate dai giornalisti. Di seguito le parole della calciatrice nerazzurra.

TOP UNDICI – Yoreli Rincón, giocatrice dell’Inter femminile, è stata inserita nella top undici giocatrici sudamericane del decennio. La formazione è stata votata da giornalisti sudamericani e pubblicata da IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Di seguito il commento di Rincón: “Squadra del decennio! Do sempre il meglio per realizzare i nostri sogni e quelli di tante ragazze”. Ecco la formazione scelta dai giornalisti