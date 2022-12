Dzeko, l’Inter pensa al rinnovo: la proposta! Inclusa una condizione − SM

In casa Inter si lavora anche ai rinnovi di contratto. Oltre a Milan Skriniar (vedi articolo), il club cercherà di trattenere anche Edin Dzeko. Avanzata già una bozza di proposta

PROPOSTA − Dzeko continua ad essere un uomo troppo importante per questa Inter. In attesa del ritorno di Lautaro Martinez dal Mondiale e di Romelu Lukaku dalle vacanze, il bosniaco rimane oggi il vero e unico terminale offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. L’Inter pensa al suo rinnovo di contratto. L’ex Roma va in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e l’idea del club, secondo Sport Mediaset, è quello di prolungarlo per un anno con opzione per l’altro. Ma dovrà comunque essere inclusa una condizione: la riduzione del suo ingaggio che ad oggi è pari a cinque milioni di euro.