Mkhitaryan, quale ruolo nel nuovo anno? Tra titolarità e alternanza di lusso

Henrikh Mkhitaryan ha avuto un impatto notevole nella prima parte di stagione dell’Inter. Con l’infortunio di Brozovic, l’armeno si è preso il posto da titolare, aiutando Calhanoglu in regia. Con il ritorno del croato, che ne sarà del numero 22 nerazzurro?

TITOLARE O NON TITOLARE? – Questo è il dilemma che riguarda Henrikh Mkhitaryan. Il giocatore armeno è stato uno degli elementi fondamentali per la risalita dell’Inter, che dalla partita contro il Barcellona a San Siro ha invertito la rotta, perdendo una sola partita contro la Juventus. Ebbene, il numero 22 nerazzurro ha aiutato molto in questa rinascita. Oltre a un lavoro di qualità, che è stato seguito da goal e assist (suo il gol decisivo per i 3 punti contro la Fiorentina), tanta anche è la quantità messa in campo dell’ex Roma.

SCELTE – Uno dei dubbi di Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato riguarda proprio il terzetto titolare di centrocampo. Il rientro di Brozovic potrebbe mettere in difficoltà il tecnico che dovrebbe scegliere uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan. Inzaghi potrebbe trarre pregi e difetti da questa difficoltà nella scelta. La possibilità di avere 4 titolari è un lusso di cui pochi dispongono, ma sarà importante per il tecnico piacentino trovare un equilibrio adatto e cercare di non scontentare nessuno.