Rinnovo Skriniar, cresce l’ottimismo: Inter pronta a spingersi oltre! − SM

L’Inter spinge per blindare Milan Skriniar e consegnare ai tifosi un dolce regalo di Natale. Entro fine mese potrebbe arrivare la fatidica fumata bianca a cifre molto importanti

CIFRE − Filtra ottimismo per il rinnovo di Skriniar in casa Inter. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, la situazione potrebbe definirsi entro la fine di dicembre per donare al popolo nerazzurro un grande regalo in vista di un 2023 molto importante. Il club è disposto ad accontentare entourage e giocatore. Si parla di un rinnovo quinquennale di 6,5 milioni di euro a stagione come i big Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Cifra che potrebbe addirittura arrivare fino a sette con eventuali bonus. Dopo la tournée a Malta, le parti dovrebbero rivedersi per sistemare il tutto.