Dybala-Juventus, il rinnovo non è priorità. Inter c’è, ma con un dubbio – TS

L’incontro fra gli agenti di Paulo Dybala e la Juventus, che doveva avvenire nella giornata di oggi, è saltato (vedi articolo). Secondo il Tuttosport, in casa bianconera, al momento le priorità sono altre. L’Inter è pronta all’affondo, ma non mancano i dubbi

INCONTRO – Paulo Dybala non ha ancora chiarito il suo futuro. Nella giornata di ieri, infatti, la Juventus ha posticipato l’incontro, in programma per oggi, fra la dirigenza e l’agente del calciatore, Jorge Antun. Il motivo? Secondo il Tuttosport la dirigenza avrebbe contattato ieri l’entourage del giocatore, concordando lo slittamento dell’incontro per permettere all’ambiente di concentrarsi sui prossimi impegni di campo, su tutti la partita contro il Villarreal. La “Joya”, secondo il quotidiano, rappresenta ancora un tassello importante per il progetto bianconero, ma non quello fondamentale visto l’arrivo di Dusan Vlahovic. E l’Inter? I nerazzurri, assieme a Barcellona e Roma sono una possibile destinazione per l’argentino in caso di mancato accordo con la Juventus. Dagli ambienti nerazzurri, però, filtrano alcuni dubbi relativi ai numerosi infortuni del calciatore.

Fonte: Tuttosport – Antonino Milone