Dybala-Juventus, ennesimo rinvio: agenti già a Torino ma salta tutto – Sky

Dybala e la Juventus non discuteranno il rinnovo di contratto né domani né in questa settimana. Come appreso da Sky Sport, la società bianconera ha cambiato programma… senza dare il giusto preavviso all’entourage dell’attaccate argentino. Da capire ora la reale posizione dell’Inter

ALTRO RINVIO – L’incontro in programma domani a Torino tra la dirigenza della Juventus e l’entourage di Paulo Dybala (vedi aggiornamento) non ci sarà. O meglio, non si svolgerà nemmeno domani perché è stato rinviato nuovamente. L’indiscrezione arriva da Sky Sport, che spiega anche come gli agenti di Dybala siano già a Torino… ma a vuoto. Dopo l’ennesimo rinvio deciso dalla Juventus, credere che Dybala possa andare incontro alla società bianconera appare utopia. L’Inter può tornare in corsa? Il fatto che gli agenti di Dybala siano già in Italia ma non verranno accolti dalla Juventus potrebbe rappresentare un’occasione… Seguiranno aggiornamenti.