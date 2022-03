De Vrij fuori da Torino-Inter, scelta fatta sul sostituto: cambia da novembre – CdS

De Vrij non giocherà almeno domenica in Torino-Inter, per l’infortunio di martedì a Liverpool (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport oggi in edicola è già fatta la scelta sul suo sostituto.

RIMPIAZZO DECISO – In Torino-Inter di domenica sera, senza Stefan de Vrij, si va verso la conferma del terzetto visto nel secondo tempo di Liverpool. Il Corriere dello Sport dà per favorita la scelta di spostare Milan Skriniar al centro, con l’inserimento di Danilo D’Ambrosio sul centro-destra. A completare il reparto, ovviamente, Alessandro Bastoni. Skriniar, segnala il quotidiano romano, è ormai diventato il vice di de Vrij in mezzo, dopo aver impressionato ad Anfield martedì. Le scelte di Simone Inzaghi saranno quindi diverse da novembre, quando dopo l’infortunio dell’olandese in nazionale giocò due volte Andrea Ranocchia, prima di fermarsi a sua volta per un problema fisico.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

