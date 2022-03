Bologna-Inter, i tempi per il ricorso al CONI: attesa su decisione (e recupero)

Per Bologna-Inter c’è ancora incertezza su cosa succederà in relazione alla partita non disputata il 6 gennaio. Da martedì sera ci sono le date (vedi articolo), ma il passaggio principale è il ricorso al CONI.

TERZO GRADO – L’Inter farà ancora ricorso chiedendo lo 0-3 a tavolino per la partita non giocata a Bologna. Resta il Collegio di Garanzia dello Sport, ossia il CONI, l’ultimo grado di giudizio. I tempi per presentarlo sono abbastanza chiari: trenta giorni dal momento in cui la società ha ricevuto le motivazioni. La sentenza è arrivata il 14 febbraio (vedi articolo), poco dopo il dispositivo completo. Dopo aver ufficializzato il ricorso arriverà la discussione e quindi l’esito. Solo in quel caso, dovesse essere confermato il recupero anziché lo 0-3 a tavolino (ed è molto probabile che si giochi), si potrà definire la data. Motivo per cui bisogna escludere mercoledì prossimo e per Bologna-Inter si andrà ad aprile, dopo la sosta.