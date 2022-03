De Vrij, niente Torino-Inter: una speranza e un rischio sul suo infortunio – CdS

Per de Vrij gli esami dopo l’infortunio sono avvenuti nel pomeriggio di ieri (vedi articolo). Il difensore salterà sicuramente Torino-Inter e il Corriere dello Sport fa il punto su quando potrà tornare.

DAL TORINO A TORINO? – “Distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra”. La diagnosi dell’infortunio accusato da Stefan de Vrij nel primo tempo di Liverpool-Inter non lascia spazio a interpretazioni: non ci sarà domenica in casa del Torino. Per il Corriere dello Sport si tratta di un problema leggero, ma che mette in dubbio la sua presenza anche con la Fiorentina, sabato 19 alle ore 18 al Meazza. C’è un po’ di speranza per riaverlo prima della sosta, ma il rischio è che debba saltare pure quella partita. In questo caso tornerebbe nell’altra partita di Torino, il derby d’Italia con la Juventus nel weekend del 2 e 3 aprile (data da definire). Rispetto a Marcelo Brozovic, per il quale ci saranno gli esami in mattinata (vedi articolo), il problema di de Vrij appare leggermente più grave.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

