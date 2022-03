Dzeko 0′ in Liverpool-Inter, da Inzaghi scelta dettata da più fattori – CdS

Dzeko non ha giocato Liverpool-Inter e più di qualche tifoso si è chiesto il perché. Il Corriere dello Sport fa il punto sul bosniaco e segnala il motivo per cui Inzaghi non lo ha fatto entrare ad Anfield.

IMPRESA TROPPO GRANDE – Liverpool-Inter, 63′: Alexis Sanchez espulso per doppia ammonizione un minuto e mezzo dopo il gol di Lautaro Martinez. Una mazzata troppo grande per pensare a completare la rimonta, visto che va ricordato come un altro gol avrebbe portato “solo” la sfida ai tempi supplementari (da giocare in dieci contro undici) e non avrebbe dato la qualificazione. Per il Corriere dello Sport Simone Inzaghi ha dovuto scegliere in quel momento come gestire la sua squadra. Il triplo cambio del 75′ (Roberto Gagliardini, Matteo Darmian e Joaquin Correa) è servito per provare a resistere, mettendo forze fresche. Poi all’83’ è toccato a Matias Vecino, anziché Edin Dzeko. Il bosniaco, che dovrebbe tornare dal 1′ in Torino-Inter, non era al meglio (vedi articolo), ma non è questo il motivo del mancato ingresso. Inzaghi ha valutato come, anche inserendo Dzeko, sarebbe stato necessario dovergli far arrivare palloni ed era un momento in cui si faticava a uscire dalla propria metà campo. In più, in caso di tempi supplementari, c’era il rischio di ulteriori difficoltà. Perciò, alla fine, la scelta dell’ultimo cambio è arrivata basandosi su logica e razionalità, pensando anche al campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

